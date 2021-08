KNVB bevestigt: Louis van Gaal voor de derde keer bondscoach van Oranje

Het was al geen geheim meer, maar de KNVB heeft het nieuws nu bevestigd: Louis van Gaal is de nieuwe bondscoach van Oranje. De trainer, die zondag zijn 70ste verjaardag viert, tekent een contract voor 18 maanden en begint daarmee aan zijn derde dienstverband bij het Nederlands elftal.

Van Gaal moet Oranje naar het WK van 2022 in Qatar leiden. Dat gaat hij doen met een vernieuwde technische staf. Danny Blind, Frans Hoek en Henk Fraser gaan de bondscoach assisteren. Laatstgenoemde blijft trainer van Sparta en gaat beide functies met elkaar combineren.

,,Het Nederlands voetbal is mij altijd aan het hart gegaan en het bondscoachschap is in mijn ogen een sleutelpositie voor het verder brengen van ons voetbal. Bovendien beschouw ik het als een eer het Nederlands elftal te coachen", zegt Van Gaal. Hij komt op gelijke hoogte met Dick Advocaat, die Oranje ook driemaal onder zijn hoede had. Rinus Michels was viermaal bondscoach van het Nederlands elftal.

Na het vertrek van Frank de Boer, die opstapte na het mislukte EK, stond Van Gaal bovenaan de lijst van de voetbalbond. Vier weken geleden vlogen de KNVB-directeuren Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma naar de Algarve om de reeds gepensioneerde trainer over te halen. Wel kwam de topcoach met een eisenpakket. Zo wilde hij een uitgebreide staf kunnen samenstellen.

Van Gaal, voor het laatste als coach actief bij Manchester United in 2016, maakte twee jaar geleden bekend dat hij met pensioen ging. Voor Oranje maakt hij een uitzondering. Met het Nederlands elftal wil Van Gaal volgend jaar een gooi doen naar de wereldtitel. Het zou de ultieme bekroning van zijn toch al fraaie loopbaan zijn.

Van Gaal gaat als bondscoach van het Nederlands elftal aan zijn derde periode beginnen. Eerder had hij Oranje van 2000-2002 en van 2012-2014 onder zijn hoede. De eerste keer werd geen succes, want hij slaagde er met zijn ploeg niet in om zich te kwalificeren voor het WK van 2002. Als opvolger van Bert van Marwijk was hij later wél succesvol. In 2014 leidde hij Nederland naar de derde plaats op het WK in Brazilië.

Nu moet hij Nederland naar Qatar helpen. Onder De Boer werden er al drie WK-kwalificatieduels gespeeld: een 4-2 nederlaag bij Turkije, een 2-0 thuiszege op Letland en een 0-7 overwinning bij Gibraltar. Op 1, 4 en 7 september vervolgt Oranje de cyclus met wedstrijden tegen Noorwegen (uit), Montenegro en Turkije (beiden thuis). Direct drie cruciale duels voor Van Gaal.

,,Er is weinig tijd tot de eerstvolgende kwalificatiewedstrijden, die direct cruciaal zijn voor deelname aan het WK. De focus gaat daarom meteen voor 100 procent op de spelers en de aanpak. Daarvoor ben ik tenslotte aangesteld", aldus Van Gaal. ,,Het is goed om weer terug te zijn in Zeist. Inmiddels heb ik al een aantal spelers gesproken en samen met de KNVB is de technische staf samengesteld. Ik kijk er enorm naar uit om met elkaar de klus te klaren.”

Van Gaal was in 2016 dus voor het laatst actief als trainer. Twee dagen na de winst van de FA Cup maakte Manchester United bekend dat het op zoek ging naar een nieuwe coach. De oud-trainer van Ajax, FC Barcelona, AZ en Bayern München was de afgelopen jaren actief als analist op televisie. Van Gaal vertelde twee jaar geleden dat hij zijn loopbaan als trainer had beëindigd. Toch liet de Amsterdammer vorig jaar weten dat hij beschikbaar was om Ronald Koeman bij Oranje op te volgen. De KNVB benaderde hem toen niet en koos voor Frank de Boer.



Van Gaal is alweer de zesde bondscoach in zeven jaar bij het Nederlands elftal. Hij werd na het WK van 2014 opgevolgd door Guus Hiddink. Vervolgens werden Danny Blind, Dick Advocaat, Ronald Koeman en Frank de Boer aangesteld bij Oranje.

