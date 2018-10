KNVB blundert met Rosario: PSV'er vanwege schorsing niet speelgerechtigd

Van Palmeiras tot Lamia: Hoe vergaat het de bij PEC vertrokken avontu­riers?

16:30 PEC Zwolle zwaaide de voorbije maanden liefst zestien spelers uit. Terell Ondaan was donderdag de laatste die - in Telstar - een nieuwe club vond. Spelers als Stef Nijland (De Graafschap) en Ryan Thomas (PSV) verlies je in Nederland minder snel uit het oog dan de andere helft met vertrekkende spelers als Mustafa Saymak, Piotr Parzyszek en Nicolás Freire, die hun geluk in het buitenland beproeft. Hoe vergaat het hen over de grens?