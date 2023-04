KNVB deelt forse straf uit aan fan die Jetro Willems klap gaf, FC Groningen verdubbelt sanctie

MET VIDEO Op pad met zeearend Harly, die Go Ahead Eagles pas écht vleugels geeft: ‘Ook een hond loopt weleens weg’

Wie denkt dat Go Ahead Eagles enkel naar de middenmoot van de eredivisie is gevlogen door het vernuft van trainer René Hake, de klasse van Philippe Rommens of de doelpunten van Willum Willumsson heeft het mis. Vergeet Harly niet. De Amerikaanse zeearend, sinds 2008 de mascotte van de club, geeft de Deventenaren pas écht vleugels. ,,Hij betekent veel voor de supporters.”