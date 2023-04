KNVB erkent twijfel over afgekeurde goals Ajax en Utrecht: ‘Die techniek is uiterst kostbaar’

De afdeling scheidsrechterszaken van de KNVB erkent dat er enige twijfel is over het afkeuren van de treffers van Ajax-speler Mohammed Kudus in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles en die van FC Utrecht-speler Bart Ramselaar tegen FC Volendam.

,,Elke week worden diverse momenten uit de voorgaande speelronde geëvalueerd en besproken met de betrokken scheidsrechters. Dat gebeurt deze week ook en dit zijn voorbeelden van situaties die onder de loep worden genomen”, bevestigt Robin van ‘t Hof, die Dick van Egmond deze week vervangt.

Tijdens het afgelopen eredivisie-weekeinde werden enkele treffers om discutabele redenen afgekeurd. Een ervan was een doelpunt van Ajax-speler Mohammed Kudus in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De assistent-scheidsrechter had buitenspel geconstateerd, waarop arbiter Sander van der Eijk die beslissing overnam. Op de beelden was niet te zien of er sprake was van buitenspel. Mede door het afkeuren van het mogelijk rechtsgeldige doelpunt kwam Ajax in de Adelaarshorst niet verder dan 0-0, waardoor het kampioenschap nu ver uit zicht is. ,,Dat moment verdient evaluatie”, zegt Van ’t Hof.

,,Op basis van het beeld en onze ervaring bij dit soort situaties denken wij dat er sprake kan zijn van buitenspel. Maar controleren of bewijzen kunnen we het niet omdat de camera grote delen van het lichaam van Kudus niet in beeld had en de buitenspelsoftware dan niet bruikbaar is. En dan kan de VAR simpelweg niet in actie komen. En ja, dan wordt terecht aangegeven dat de assistent-scheidsrechter wellicht beter niet had kunnen vlaggen. Dat is de afspraak bij een close call en daar was zeker sprake van. Daarover gaan we met elkaar in gesprek.”

Volledig scherm Bart Ramselaar juicht, maar zijn treffer werd even later afgekeurd na ingrijpen van de VAR. © ANP

Uiterst kostbaar

Discussie is er dus ook over het gebrek aan of de beperking van de techniek in De Adelaarshorst. De VAR kon geen duidelijke buitenspellijn trekken met de aanwezige camerastandpunten. ,,De scheidsrechters zouden liefst zien dat er bij elke wedstrijd en in elk stadion zo veel techniek beschikbaar is dat alle situaties perfect kunnen worden beoordeeld, dan voorkom je dit soort discussies”, zegt Van ’t Hof.



,,Maar dat is uiterst kostbaar. In de Champions League en in landen als Engeland en Duitsland is dat geregeld en kunnen ze dat betalen. In Nederland hebben KNVB en clubs in goed overleg besloten welke investeringen we doen en is minder techniek beschikbaar dan in de grootste competities. Maar we hebben de afgelopen jaren al grote stappen gezet, waardoor er de afgelopen jaren nauwelijks verkeerde beslissingen met betrekking tot buitenspel zijn genomen. Maar het helemaal uitsluiten van dit soort discutabele momenten is dus erg kostbaar en daardoor nog niet mogelijk.”

Tijdens het duel FC Utrecht-FC Volendam (0-0) werden liefst drie doelpunten van de thuisclub afgekeurd. Over die van Nick Viergever bestond weinig ongenoegen in Galgenwaard. Want: duidelijk buitenspel. De afgekeurde treffers van Bart Ramselaar en Tasos Douvikas deden meer stof doen opwaaien. De goal van Douvikas werd afgekeurd omdat Bas Dost hinderlijk buitenspel stond.

De vraag was echter of de bal sowieso niet buiten het bereik van FC Volendam-keeper Filip Stankovic zou zijn geweest. ,,Dat laatste speelt geen rol”, geeft Van ’t Hof aan. ,,Het gaat om het moment dat Douvikas de bal speelt. Dan zie je dat Dost in buitenspelpositie vol in het gezichtsveld van Stankovic loopt, die daardoor belemmerd wordt. Die treffer is daarom terecht afgekeurd.”

Scheidsrechterszaken evalueert wel de afgekeurde goal van Ramselaar. De vraag was of de bal voorafgaand aan het doelpunt over de zijlijn was geweest. Op aanraden van VAR Danny Makkelie keurde arbiter Richard Martens de goal af. ,,Over deze beslissing gaan we het gesprek aan met elkaar”, stelt Van ’t Hof. ,,We bespreken op basis waarvan de beslissing is genomen en of dat juist is geweest. “