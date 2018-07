KNVB experimenteert met ABBA-penaltyserie, onvrede bij Feyenoord

Feyenoord is niet blij met het experiment. ,,Die schaal is een serieuze prijs, hè. Op het WK hebben we net nog allerlei penaltyseries voorbij zien komen. Maar net als met kunstgras gaan we nu in Nederland weer iets nieuws verzinnen waar de rest van de wereld niet aan meedoet'', aldus Martin van Geel. ,,Ik kan er met mijn hoofd niet bij. Ga experimenteren bij een vriendschappelijk toernooi. Als je dat überhaupt al moet doen.'' Bij PSV is er geen sprake van onvrede. ,,We hebben het ter kennisgeving aangenomen. We conformeren ons aan de regels van de KNVB'', laat de Eindhovense club weten.



Vorig seizoen werd het ABBA-principe al abusievelijk toegepast in de KNVB-bekerwedstrijd tussen FC Lisse en Hoek. Die uitslag werd toen door de voetbalbond ongeldig verklaard en de penaltyreeks moest later worden overgenomen.