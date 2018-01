KNVB gaat voor Ronald Koeman als bondscoach

De KNVB heeft zich officieel gemeld bij Ronald Koeman met de vraag of hij per direct bondscoach wil worden. De 78-voudig international is volgens de nieuwe beleidsbepalers in Zeist de ideale man om de eind vorig jaar gestopte Dick Advocaat op te volgen in Zeist. Koeman moet in maart bij de oefenwedstrijden van Oranje tegen Engeland en Portugal al op de bank zitten. De gesprekken om tot een contract te komen zijn in volle gang.



Algemeen directeur Eric Gudde werkte in het verleden drie seizoenen met Koeman samen bij Feyenoord en in die periode liet de Maassluizer geen mogelijkheid onbenut om het vakmanschap van de trainer te benadrukken. Koeman dacht destijds de Kuip rechtstreeks te kunnen inruilen voor de baan van bondscoach, maar bij de KNVB koos men destijds voor Guus Hiddink.



Ondanks die beslissing bleef de voormalig speler van FC Groningen, Ajax, PSV, FC Barcelona en Feyenoord altijd openlijk lonken naar de job van bondscoach. ,,Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik het een mooie job vind’’, liet Koeman eind oktober nog weten. ,,Ik denk dat ik het goed zou kunnen en eigenlijk ook wel dat het nodig is.’’