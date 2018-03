KNVB: Geen reden voor onderzoek na Sloetski-uitlatingen

Door Lex Lammers



De Rus stelt in een interview dat Alexander Tsjigirinski helemaal niet de eigenaar van de Arnhemse eredivisionist is. De voetbalbond gaat ervan uit dat de coach niet meer dan een uitglijder heeft gemaakt. De structuur van Vitesse voldoet aan de reglementen van de KNVB.



Sloetski (46) plaatste zijn opmerking eerder deze week in een interview met het Russische Sport Express. Nog voor zijn aantreden deze zomer, als opvolger van Henk Fraser, zorgde de Russische coach zo voor opschudding in Arnhem.

Vragen

Vitesse kwam in 2010 als eerste club in Nederland in buitenlandse handen. De rol van de Russische eigenaar roept in Nederland al jaren vragen op. Tsjigirinski heeft sinds de overname in 2010 ruim 140 miljoen euro in de club gestoken. Maar de Moskoviet liet zich pas twee keer in Arnhem zien. Hij zou een zetbaas kunnen zijn.

Bij Vitesse wordt dat soort verhalen resoluut van de hand gewezen. ,,Er zijn complottheorieën”, zegt algemeen directeur Joost de Wit van de Armhemse eredivisieclub. ,,Maar er is helemaal geen discussie over het eigendom. Dat staat allemaal op papier. De juridische structuur van Vitesse is glashelder. Alexander Tsjigirinski is absoluut de baas van Vitesse.”

,,Leonid Sloetski heeft de voorbije periode met mij en Marc van Hintum (technisch directeur Vitesse, red.) gesproken”, verklaart de directeur van Vitesse. ,,En daarnaast met de commissarissen Yevgeni Merkel, Valeri Oyf en Henk Parren. Ik weet niet beter dan dat hij helemaal niet met Tsjigirinski heeft gepraat. Ik denk dat Sloetski niet alles helemaal goed heeft meegekregen.”