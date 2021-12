KNVB houdt vast aan geplande speeldata eerste divisie

Vanwege de huidige coronamaatregelen is publiek voorlopig niet welkom bij sportwedstrijden. Door speelronde 20 en 21 uit te stellen naar later, zouden mogelijk wel fans welkom zijn.

,,Opnieuw wegen de zeer onzekere voordelen niet op tegen de nadelen die wel zeer waarschijnlijk zijn. Vandaar dat besloten is om het huidige speelschema niet aan te passen. Het verdere verloop van de competitie mag niet in gevaar komen”, aldus de KNVB, die zegt te hebben geleerd van november, toen daar ook over gesproken werd maar het uiteindelijk niet ter zake deed omdat de maatregelen werden verlengd. ,,Dat bleek toen risicovol te zijn met het oog op de continuïteit van de competities, terwijl uitstellen geen garantie geeft op het mogen spelen voor publiek. De competities moeten bovendien voor juni klaar zijn, doorschuiven naar achteren is dus niet mogelijk.”

In de Keuken Kampioen Divisie is de winterstop al begonnen. In de eredivisie staat nog een midweekse speelronde op het programma, waarna ook de achttien clubs uit de hoogste afdeling aan hun winterstop beginnen. De eredivisie wordt hervat op 14 januari. De huidige lockdown in Nederland geldt nu tot die datum. In de dagen ervoor neemt het kabinet beslissingen over de maatregelen die na 14 januari gelden.