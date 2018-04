KNVB: jaarlijks afscheid voor internationals

Tijdens die wedstrijd in de Johan Cruijff Arena wordt van ex-internationals afscheid genomen, behalve van Wesley Sneijder. De recordinternational en voormalig aanvoerder krijgt een eigen erewedstrijd tegen Peru op 6 september.

De KNVB wil in de even jaren zo'n afscheidsavond organiseren voor internationals bij de mannen en in oneven jaren bij de vrouwen. Op de Campus in Zeist komt er nog een Wall of Fame.



,,Het wordt een traditie die we altijd zullen eerbiedigen", zegt commercieel directeur Jean Paul Decossaux. ,,De KNVB vindt dat onze belangrijkste spelers zo'n einde aan hun carrière in Oranje verdienen. Het is een ode aan wat ze ons gebracht hebben. Zo moeten we omgaan met de mannen en vrouwen die ons zoveel plezier verschaft hebben."