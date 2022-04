KNVB kijkt naar spelers die meedoen aan cryptospel: ‘Gokken mag niet, maar dit is een nieuw fenomeen’

De Nederlandse voetbalbond KNVB houdt de profvoetballers in de gaten die meedoen aan een zogenoemde ‘fantasy voetbalgame’, een spel waarin met cryptovaluta wordt gehandeld in digitale spelerskaarten. Volgens BNR verdienen spelers uit de eredivisie geld met dit spel omdat ze soms voorkennis hebben en zelf invloed hebben op de waarde van de kaartjes.

In de reglementen van de KNVB is hier niets over opgenomen. Gokken op wedstrijden uit de eigen competitie is wel al geruime tijd verboden.

,,Gokken mag niet, maar dit is een nieuw fenomeen. Hierover staat niets in ons tuchtrecht”, aldus een woordvoerder van de KNVB. “We volgen zulke ontwikkelingen wel op de voet. Het is iets nieuws, maar het staat op onze agenda.”

Enkele spelers van Ajax die het betreffende spel (Sorare) spelen, onder wie Daley Blind en Davy Klaassen, zouden deze week kaartjes hebben gekocht van hun teamgenoot Maarten Stekelenburg. De doelman, die maandenlang afwezig was vanwege een blessure, krijgt volgens onbevestigde berichten zondag in de bekerfinale tegen PSV de voorkeur boven Andre Onana. Zijn teamgenoten zouden dat al weten en daarmee hun voordeel hebben gedaan in het spel.

Trainer Erik ten Hag van Ajax kreeg op de persconferentie voor de bekerfinale vragen over het verhaal van BNR. ,,Ik weet van niks”, aldus Ten Hag. ,,De opstelling maak ik zondagochtend pas bekend. Kunnen de spelers hier geld mee verdienen? Zondag kunnen we ook wat verdienen: de KNVB Beker.”

De Nederlandse Kansspelautoriteit zegt net als de KNVB zulke spellen met cryptovaluta in de gaten te houden. ,,We bekijken alle trends, waaronder dit mogelijk ook.” De Eredivisie CV, de overkoepelende organisatie van clubs uit de hoogste divisie, ging vorig jaar een samenwerking aan met Sorare. Daardoor kwamen ook spelerskaarten van clubs uit de eredivisie in het spel.

