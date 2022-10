KNVB legt 1250 landelijke stadionverboden op: ‘Daders komen er niet mee weg’

De KNVB heeft afgelopen seizoen twee keer zoveel stadionverboden opgelegd als wat de afgelopen jaren gebruikelijk was, ondanks dat er een paar maanden geen supporters welkom waren in stadions. De meeste verboden volgden na het gooien van bekers bier en andere voorwerpen, waar een uitsluiting van maximaal drie jaar op staat. Ook met het afsteken en gooien van vuurwerk ging het vaak mis.

Meer dan 1250 supporters kregen vorig seizoen een landelijk stadionverbod, tegenover gemiddeld zo’n 640 de afgelopen tien jaar. Zowel voor het gooien van voorwerpen als voor het afsteken van vuurwerk werden meer dan tweehonderd verboden uitgedeeld. Waar vuurwerk de afgelopen jaren de meest voorkomende aanleiding was voor een straf, was dat afgelopen jaargang het gooien van andere voorwerpen. Ook veldbetredingen en openlijke geweldpleging waren veelvoorkomende vergrijpen. Het betreden van het veld leidt tot een stadionverbod van vijf jaar.

Ook moest de onafhankelijke aanklager betaald voetbal veel vaker een (voor)onderzoek instellen naar ongeregeldheden bij een wedstrijd. Met 148 keer was dat bijna drie keer zoveel als wat de afgelopen jaren gebruikelijk was. 39 wedstrijden kwamen stil te liggen, wat ongeveer 5 procent is van het totaal. Ook begonnen twee duels later dan gepland en werden er twee zelfs helemaal gestaakt vanwege ongeregeldheden.

Nadat supporters na coronabeperkingen weer welkom werden geheten in de stadions, ging het regelmatig mis. Zo werd Vitesse - Sparta in maart gestaakt wegens ongeregeldheden, nadat even daarvoor de stadions na ongeveer drie maanden weer volledig gevuld mochten worden. De Gelderse derby NEC - Vitesse liep in oktober uit op rellen, waar 22 mensen voor werden opgepakt en 65 supporters een stadionverbod voor kregen.

,,Het aantal incidenten is helaas gestegen, maar het is ook duidelijk dat de daders hier niet mee wegkomen. Met alle betrokken partijen zijn we steeds beter in staat om hen op te sporen en voor langere tijd uit de stadions te weren”, licht Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal KNVB, de cijfers toe. Er is onder meer extra ingezet op het kunnen opsporen van daders met beeldmateriaal.

,,We zien dat veel clubs hard aan het werk zijn om incidenten aan te pakken en te voorkomen, maar we moeten ook constateren dat al de individuele sancties tot op heden nog niet het gewenste resultaat laten zien”, stelt Frank Paauw, portefeuillehouder voetbal van de politie. ,,Daarnaast zien we dat geweld en belediging in de richting van politiepersoneel en beveiligers/stewards nog steeds zeer regelmatig plaatsvindt. Ook het geweld tegen anderen blijft ongewenst hoog.”

Er waren vorig seizoen ongeveer 680 incidenten, terwijl er volgens de KNVB een kleine achthonderd officiële wedstrijden waren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.