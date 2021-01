KNVB maakt programma kwartfinales bekertoernooi bekend

Marcel zegt het zonder op te kijken: ‘Vitesse wordt kampioen’

11:12 Hugo Borst denkt zelf dat Ajax kampioen wordt, maar hij kan in de studio van de NOS ademloos luisteren naar Vitesse-fan én mede-columnist Marcel van Roosmalen. ‘Het is schandalig dat niemand in voetbalpraatprogramma’s het over ons heeft.’