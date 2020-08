KNVB moet de lat torenhoog leggen bij zoeken naar opvolger Koeman

Video Conteh staat voor vuurdoop bij Feyenoord

16 augustus De Duitser Christian Conteh kan vandaag in de oefenwedstrijd tegen FC Twente debuteren in het shirt van Feyenoord. De 22-jarige rechtsbenige linkerspits heeft een goede trainingsweek achter de rug en zou kunnen invallen in de tweede oefenwedstrijd van het seizoen.