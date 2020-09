KNVB na besluit kabinet: ‘Geen bewijs tussen aanwezigheid publiek en stijging besmettingen’

,,Het kabinet komt met ingrijpende maatregelen. Die treffen heel de samenleving hard en dus ook het betaalde voetbal, maar kennelijk is dit nodig. Veiligheid en gezondheid boven alles. Bij geen enkel sportevenement mag nu nog publiek aanwezig zijn. De komende drie weken. Dit is natuurlijk heel zuur. Te meer daar er geen enkel wetenschappelijk bewijs is tussen de aanwezigheid van publiek in een stadion en de stijging van het aantal corona-gevallen in Nederland", schrijft de KNVB.

,,Het voetbal heeft er echt alles aan gedaan en fors geïnvesteerd om een veilige situatie in stadions te creëren. Wij menen ook dat dat heel goed gelukt is en onderzoek wijst dit ook uit. We zijn hiervoor overladen door complimenten door lokale overheden. Desalniettemin kiest Den Haag nu voor deze maatregelen. Dit hebben wij te accepteren. Helaas. Het voetbal pakt zijn verantwoordelijkheid.”

Roep om steun

De KNVB herhaalt de roep om steun nog maar eens door de nieuwe maatregelen. ,,Het moeten spelen zonder publiek maakt natuurlijk wel dat de roep om steun uit Den Haag nog harder en luider wordt. Dat zal het kabinet ook begrijpen. Zoals ze dat eerder ook al deden. We gaan er vanuit dat als een ieder zich aan de nieuwe maatregelen houdt, wij weer zo snel mogelijk met publiek kunnen spelen. En weer direct op het niveau waar we nu ook op zitten. Anders is de schade voor het voetbal en de overige sport in Nederland niet te overzien.”