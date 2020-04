KNVB neemt ‘spijtig besluit': ook een streep door de eredivisie voor vrouwen

,,Uiteraard is het sportief gezien bijzonder spijtig dat we genoodzaakt zijn om dit besluit te nemen", reageert Jan Dirk van der Zee namens de directie van de KNVB. ,,Het vrouwenvoetbal is sterk in opkomst en onze hoogste competitie had een mooi slot verdiend. Het is balen voor de speelsters, staf, bestuurders en alle andere betrokkenen. Maar uiteraard kunnen we dit ook relativeren met de huidige situatie in de wereld. We hopen iedereen in goede gezondheid terug te zien bij de start van het nieuwe seizoen."