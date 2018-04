KNVB onderzoekt 'schorsing' bij Jong Ajax

Fortuna Sittard berooft Go Ahead van laatste restje hoop

6 april Het seizoen is goed en wel voorbij voor Go Ahead Eagles. De Deventer ploeg verloor vrijdagavond in de Adelaarshorst met 0-1 van Fortuna Sittard. Daarmee ontnam de koploper van de Jupiler League Go Ahead het laatste restje hoop op deelname aan de nacompetitie.