KNVB over gele kaart De Ligt: Beslissing arbiter is leidend

Scheidsrechter leidend

,,De VAR grijpt alleen in als iets duidelijk fout is. Dit kan een situatie zijn waarbij er een directe rode kaart wel of niet getoond moet/kan worden. Ook hier moet de VAR in acht nemen dat er een duidelijke scoringskans wordt ontnomen. Concluderend is de beslissing van de scheidsrechter in dit geval leidend. Omdat de scheidsrechter in eerste instantie heeft besloten een gele kaart te tonen, steunt de VAR de scheidsrechter in dit geval.”



Als arbiter Kamphuis in eerste instantie dus had besloten een rode kaart te geven, had de VAR die beslissing óók gesteund. Het was immers ook niet honderd procent zeker dat Ehibizue de bal níet in bezit had gehouden.