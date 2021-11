KNVB over mensenrechten Qatar: ‘Zonder WK waren deze wetten er niet geweest, er blijft werk te doen’

KNVB reist in december opnieuw naar Qatar om daar over de situatie van arbeidsmigranten te praten. Net als in augustus staan er gesprekken gepland met organisaties die zich bezighouden met mensenrechten, zoals de International Labour Organization (ILO), het National Human Rights Committee (NHRC) en de Qatarese autoriteiten.

,,Tot nu toe hebben we kunnen vaststellen dat er verbeteringen voor de arbeidsmigranten zijn doorgevoerd”, zegt secretaris-generaal Gijs de Jong van de Nederlandse voetbalbond. ,,Er zijn nieuwe wetten ingevoerd die voor de regio uniek zijn. Zo mag er tijdens de heetste uren van de dag niet in de zon worden gewerkt en is het voor werkgevers verboden om paspoorten in te nemen. Ook hebben werknemers geen toestemming meer nodig om van werkgever te veranderen en kunnen arbeiders het land uit zonder toestemming van de werkgever. Er is eveneens een minimumloon ingevoerd. We durven te stellen dat deze veranderingen er zonder het WK niet waren geweest. We zijn er nog niet, want de uitdaging is dat alle nieuwe wetten nu, maar ook in de toekomst, worden nagekomen, ook na het WK. Er blijft dus nog veel werk te doen.”

Het Nederlands elftal hoopt zich zaterdag in Montenegro of dinsdag tegen Noorwegen rechtstreeks te plaatsen voor het WK van eind volgend jaar in Qatar. De KNVB probeert al drie jaar de aandacht voor het WK te gebruiken voor de gewenste veranderingen van de situatie van de arbeidsmigranten in het gastland. Het volgende bezoek van de KNVB aan Qatar is op 9 en 10 december, na een eerder bezoek in augustus toen De Jong ook met mensenrechtenorganisaties en arbeidsmigranten sprak.

LHBTI-gemeenschap

De KNVB wil tevens de situatie van vrouwen en de lhbti-gemeenschap in Qatar onder de aandacht blijven brengen. ,,De KNVB zet het voetbal op lokaal niveau in om vrouwenemancipatie in Qatar te stimuleren”, zegt De Jong. ,,Dit gebeurt met WorldCoaches, ons programma waarmee wereldwijd mannen en vrouwen worden opgeleid om als trainer én sociaal rolmodel te fungeren in hun eigen omgeving. In Qatar richt WorldCoaches zich op het vrouwenvoetbal. En met onze OneLove-campagne benadrukken we in binnen- en buitenland dat in ons voetbal iedereen welkom is, ongeacht de kleur, afkomst, geloof, gender en seksuele voorkeur. Dit blijven we uiteraard uitdragen. Dus los van het sportieve deel, zijn we ook op andere gebieden volop bezig met het WK.”