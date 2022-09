KNVB over totaalverbod sponsoring kansspelaanbieders: ‘Kabinet kijkt niet naar alternatieven’

De KNVB is het niet eens dat sportsponsoring door onlinekansspelaanbieders per 1 januari 2025 wordt verboden. De voetbalbond en de betaaldvoetbalclubs zien meer in doelgerichte maatregelen en voorlichting, schrijven ze in een brief aan minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming .

De onlinegokmarkt werd een klein jaar geleden opengesteld. De Tweede Kamer sprak daarna zorgen uit over de negatieve effecten daarvan, zoals gokverslaving onder jongeren. Met het verbod komt Weerwind tegemoet aan de wens van de Kamer.

,,Het kabinet kijkt met het voorgenomen totaalverbod niet verder naar alternatieven om de risico’s van het online gokken te beperken”, aldus de KNVB. ,,De sport heeft al verschillende maatregelen getroffen om de kans op gokverslaving en matchfixing tegen te gaan. De betaald voetbalsector neemt de risico’s rondom onlinekansspelen zeer serieus en wil zelf verdergaande regels opstellen en zich meer toeleggen op voorlichting.”

Het verbod zorgt voor veel minder inkomsten, naar schatting 40 tot 70 miljoen euro per jaar, staat in de verklaring. ,,Dat geld had geïnvesteerd kunnen worden in bijvoorbeeld jeugdopleidingen en maatschappelijke programma’s. Ook is in het besluit het onderscheid tussen risicovolle en risicoarme kansspelen onduidelijk omschreven.”

De KNVB komt nu met een plan. Daarin staat dat voetballers en coaches niet te zien zijn in gokreclames. De ‘rolmodellen’ worden wel ingezet om supporters te wijzen op gevaren en risico’s van kansspelen. Verder nemen clubs in hun contract met kansspelaanbieders onder meer op dat uitingen geen morele of materiële schade mogen toebrengen en dat de kansspelaanbieders extra maatregelen treffen om jongvolwassenen te beschermen. De KNVB en clubs willen in samenwerking met verslavingsexperts supporters via verschillende kanalen voorlichten over de gevaren van kansspelverslaving.

In het plan is ook opgenomen dat de voetbalsector in de reglementen doelgerichte maatregelen opneemt, als tegenhanger van een totaalverbod. Die maatregelen worden geleidelijk ingevoerd en gaan om shirtsponsoring, boarding en naamgeving door partners. Zo mag een onlinekansspelaanbieder uiteindelijk wel hoofdsponsor zijn maar moet die de plaats op een shirt afstaan aan een maatschappelijke organisatie, jeugd(teams) mogen niet in aanraking komen met gokuitingen, wervende acties in de stadions zullen niet worden toegestaan en vermeldingen op de boarding worden afgebouwd.