KNVB: Overheid bepaalt of wegen onbegaanbaar zijn

FC Utrecht: geen kortere winterstop voor inhaalduel tegen Feyenoord

16:34 Trainer Erik ten Hag is er geen voorstander van dat de winterstop wordt ingekort om Utrecht-Feyenoord in te halen. Dan zou het gaan om woensdag 17 januari als inhaaldatum, want in de week ervoor zijn beide clubs op trainingsstage in Spanje.