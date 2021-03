KNVB pessimistisch over publiek bij bekerfinale: ‘Versoepelingen nodig’

De kans op publiek bij de bekerfinale tussen Vitesse en Ajax op 18 april in de Kuip is en blijft nihil. Ook een verplaatsing van de eindstrijd, waar trainer Erik ten Hag op zinspeelde om supporters van beide clubs eventueel te kunnen verwelkomen, is volgens de KNVB nauwelijks mogelijk. ,,Er is heel beperkt ruimte en dat biedt ook geen garanties.”

Zowel na de halve finale van dinsdag als die van woensdag koesterden finalisten van Vitesse en Ajax de hoop in De Kuip gesteund te worden door een deel van de aanhang. ,,Ik denk dat iedereen daar zo langzamerhand naar snakt. Als het mogelijk is, staan we te juichen. Ik ben geen expert, ik kan alleen maar hopen. Maar: een finale is vooral mooi met publiek”, zei Ten Hag.

Die hoop kan de coach van Ajax laten varen. ,,Zoals het er nu naar uitziet, wordt de finale zonder publiek gespeeld”, laat KNVB-woordvoerder Jaap Paulsen weten. ,,Er zijn echt versoepelingen nodig vanuit het kabinet nodig om toeschouwers te kunnen verwelkomen. Natuurlijk hopen wij daar ook op. Als die er komen, en er mag weer publiek naar het stadion, dan zullen wij ook voorbereid zijn. Maar dat is wel afhankelijk van de besmettingscijfers.”

Volledig scherm Vitesse bereikte de finale dor thuis met 2-0 te winnen van VVV-Venlo. © Pro Shots / Paul Meima

Die bieden vooralsnog weinig hoop op versoepelingen en de rentree van de supporter in Nederlandse voetbalstadions. Is het dan een idee om de bekerfinale te verplaatsen, zoals Ten Hag terloops opperde, in de hoop dat in een later stadium de finale wel met publiek gespeeld kan worden?

Niet echt, stelt Paulsen. ,,Er komt straks nog een EK, dus is heel beperkt ruimte. Daar komt bij dat verplaatsing ook geen garanties biedt. Dat hebben we eerder gezien met de topduels die we naar het nieuwe jaar hadden verplaatst, maar alsnog zonder publiek zaten.”

Volledig scherm Ajax won gisteren in de halve finale met 0-3 van SC Heerenveen. © Pro Shots / Toon Dompeling