KNVB pleit voor strafbaar stellen matchfixing: ‘Sport gevoelig voor omkoping’

,,Nederland is toe aan een nieuwe impuls om matchfixing beter te kunnen bestrijden’’, zo stelt de KNVB in een verklaring op de eigen website. ,,Matchfixing is een moeilijk te grijpen fenomeen binnen de sport. De KNVB is niet zo naïef te denken dat het voetbal immuun is voor manipulatie. Vele voorbeelden in Europa tonen aan dat sport gevoelig kan zijn voor omkoping. Zeker als men in een kwetsbare positie verkeert door financiële of andere redenen.”