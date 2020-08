KNVB schrapt alle jeugdinterlands in september om corona

De KNVB is met de Wit-Russische voetbalbond en de UEFA nog in gesprek over de EK-kwalificatiewedstrijd die Jong Oranje 4 september tegen Jong Wit-Rusland speelt. In Wit-Rusland is het sinds de presidentsverkiezingen van zondag zeer onrustig. ,,We monitoren de situatie daarom dagelijks en zijn in gesprek met de voetbalbond van Wit-Rusland, de Nederlandse ambassade in Minsk en de UEFA”, meldt de KNVB over het in Zjodino geplande duel. Die stad ligt niet heel ver af van Minsk. Jong Oranje gaat met 12 punten uit 4 wedstrijden aan kop in de EK-kwalificatie.