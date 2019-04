KNVB start met Jong Oranje voor vrouwen: ‘Cruciale tussenstap’

PEC Zwolle zwicht opnieuw voor zijn grootste beul, tot afgrijzen van Jaap Stam

7:00 Alsof hij PEC Zwolle met vijf goals in twee wedstrijden nog niet voldoende had gewaarschuwd, kon het fenomeen Luuk de Jong in een nieuwe ontmoeting met zijn favoriete tegenstander nog eens twee keer koppend scoren. Met zijn 23ste en 24ste competitietreffer gidste de spits PSV - een week na de verloren topper tegen Ajax - naar een bevrijdende en klinkende 4-0 overwinning op PEC Zwolle, tot woede van Jaap Stam. ,,We zijn er zoveel mee bezig geweest.”