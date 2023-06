KNVB start onderzoek naar ‘verwerpelijk gedrag’ NAC-fans: arbiter Joey Kooij krijgt beker bier naar auto gegooid, maar doet geen aangifte

Het akkefietje rondom Kooij zorgde voor een kleine file rond het Rat Verlegh Stadion. Snel na het incident stapte Kooij weer in de auto. De KNVB spreekt van ‘verwerpelijk gedrag van de fans’. NAC leed in het eigen stadion een 1-2 nederlaag en heeft zodoende komende zaterdag een overwinning nodig om in de race te blijven voor promotie naar de eredivisie.

Geen aangifte

Navraag bij de politie West-Brabant leert dat er niemand is opgepakt of gearresteerd rond de eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs. Wel heeft een politie-eenheid die ter plaatse was de bewuste persoon gesproken die het lege plastic bekertje bier naar de auto van de scheidsrechter heeft gegooid. Besloten is echter om hem niet te arresteren en in het verlengde daarvan een nachtje vast te zetten. Wel zijn de gegevens van de man genoteerd.



Omdat Kooij tot op heden geen aangifte heeft gedaan of melding heeft gemaakt van het incident, ziet de politie geen aanleiding om een onderzoek te starten en de NAC-supporter te vervolgen.