KNVB steunt Van der Sar: 'kaskrakers' in tweede seizoenshelft

,,Dat is ook één van mijn eigen ideeën", liet directeur betaald voetbal Eric Gudde weten. ,,Nee, daar verschillen we niet van mening over. Het lijkt me een goed plan om de wedstrijden waar veel publiek op afkomt, de zogenoemde kaskrakers, in de tweede helft van het seizoen te programmeren. Aan de andere kant blijft het koffiedik kijken. Niemand weet nog wanneer we met publiek kunnen gaan spelen. Maar de afdeling competitiezaken gaat er in elk geval wel mee aan de slag."