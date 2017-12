KNVB straft scheidsrechter Makkelie om lening van coach Uilenberg

Wel heeft de KNVB aangegeven dat Makkelie komend weekeinde geen duel fluit als gevolg van de ontstane commotie.



De 34-jarige arbiter wordt gestraft, omdat hij een flinke som geld had geleend van oud-arbiter Jaap Uilenberg. Die zit in de scheidsrechterscommissie van de Europese bond UEFA en hij fungeert tevens als coach van Makkelie. Makkelie had dat geld nodig voor de verbouwing van zijn nieuwe woning.



,,Onderzoek heeft uitgewezen dat het over een risicoloze, kortlopende lening ging die binnen twee maanden is afgelost'', meldt de KNVB. ,,Er is geen sprake van strafbare handelingen geweest, maar het spreekt voor zich dat het beeld van een afhankelijkheids- of voorkeursrelatie in deze sterk ongewenst is. De KNVB heeft integriteit hoog in het vaandel staan en heeft beiden hierop aangesproken. Richting Makkelie zijn disciplinaire maatregelen genomen. De KNVB zal de gedragsregels op dit vlak aanscherpen.''