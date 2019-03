KNVB verplaatst opnieuw duel PEC Zwolle vanwege wedstrijd Ajax in Champions League

Ajax speelt de eerste kwartfinale van de Champions League op 9 of 10 april, waarna de return wordt gespeeld op 16 of 17 april. De loting hiervoor vindt vrijdag 15 maart plaats bij de UEFA in Nyon. Om die reden wordt er in speelronde 29 en 30 met enkele wedstrijden geschoven in de eredivisie.



Vanavond speelt Ajax tegen PEC Zwolle. Die wedstrijd werd ook verschoven, tot grote ergernis van de Zwolse eredivisionist. De bond wilde daarmee Ajax de ruimte bieden zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de return tegen Real Madrid, die uiteindelijk in een 1-4 winst resulteerde.