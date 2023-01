KNVB verrast: Nigel de Jong (38) nieuwe directeur topvoetbal

,,Het is een heel mooi vooruitzicht om aan de slag te gaan in deze functie, waarin ik het Nederlandse topvoetbal verder wil helpen verbeteren, bij de mannen en de vrouwen", laat De Jong in een eerste reactie weten. ,,Nederland heeft altijd de ambitie om tot de absolute wereldtop te horen. Het aanwezige talent en de geschiedenis rechtvaardigen die ambitie. Werken in het topvoetbal vraagt specifieke kennis en ervaring. Die heb ik in mijn jaren als speler opgedaan bij verschillende clubs in binnen- en buitenland en kan ik nu gebruiken.”

De 38-jarige De Jong is 81-voudig international voor het Nederlands elftal en speelde in zijn carrière voor Ajax, Hamburger SV, Manchester City, AC Milan, LA Galaxy en Galatasaray. ,,Het is zeventien jaar geleden dat ik Nederland verliet, maar ik ben het Nederlands voetbal natuurlijk altijd blijven volgen. En ik ben er voor mijn gevoel altijd onderdeel van gebleven. Het is een grote eer en ik ga hier, samen met anderen, de beste invulling aan te geven", aldus De Jong, die dit voorjaar de UEFA MBA-managementopleiding afrondt.

Wat doet een directeur topvoetbal?

,,De directeur topvoetbal zorgt binnen de KNVB dat de nationale teams maximaal kunnen presteren. Samen met directeur Voetbalontwikkeling Lennard van Ruiven is hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het voetbaltechnische beleid en is op dit gebied ook aanspreekpunt voor de betaald-voetbalclubs in Nederland", zo valt er te lezen op de website van de KNVB.

Winnaarsmentaliteit

Directieleden Marianne van Leeuwen en Jan Dirk van der Zee laten weten zeer blij te zijn met De Jong: ,,Het behoeft geen uitleg dat Nigel weet wat topvoetbal is. Hij heeft een absolute winnaarsmentaliteit en is natuurlijk goed bekend met het Nederlandse voetbal-DNA. Door zijn carrière als speler heeft hij een uitgebreide internationale ervaring en een netwerk op het hoogste niveau", aldus Van Leeuwen. ,,Hij heeft in de keuken gekeken bij een aantal clubs en de UEFA. Wij zijn ervan overtuigd dat Nigel zich snel zal kunnen inwerken in de voor hem nieuwe rol als directielid. Daarbij krijgt hij uiteraard alle ondersteuning.”