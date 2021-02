KNVB vervroegt RKC-Emmen en enkele KKD-duels, volledig programma eredivisie vrouwen geschrapt

Ook De Graafschap - MVV en Go Ahead Eagles - Telstar krijgen op zaterdag een ander tijdstip. In Doetinchem begint het duel nu om 14.15 uur in plaats van 14.00 uur en Go Ahead Eagles - Telstar heeft nu als aanvangstijd 12.00 uur in plaats van 16.30 uur. Het duel van Go Ahead wordt verplaatst naar het stadion van Heracles Almelo, omdat het veld in de Adelaarshorst onbespeelbaar is. Dat betekent dat er zaterdag twee wedstrijden in het stadion van Heracles zijn. Heracles zelf speelt om 21.00 uur in de eredivisie tegen Ajax.



,,Normaal gesproken wordt bij een verwachte gevoelstemperatuur van -15 graden of lager gekeken of wedstrijden doorgang kunnen vinden of de aanvangstijden aangepast kunnen worden. Omdat de mogelijkheid er is dat de gevoelstemperatuur de -15 graden in sommige gevallen gaat benaderen, vangen de wedstrijden eerder aan”, aldus de KNVB. ,,Eventuele afgelastingen of tijdswijzigingen in de Keuken Kampioen Divisie voor komende zondag, maandag en dinsdag worden uiterlijk een dag van tevoren gecommuniceerd op basis van de weersverwachtingen en de gesteldheid van de velden.”