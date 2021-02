KNVB vindt nieuwe data voor afgelaste duels in eerste divisie

Jong PSV en Helmond Sport treffen elkaar nu op 23 februari vanaf 21.00 uur. De wedstrijd tussen Almere City en FC Volendam is voor 3 maart opnieuw op de agenda gezet, aanvang 18.45 uur.



De KNVB is nog op zoek naar een geschikte datum voor het afgelaste duel tussen NEC en FC Den Bosch. De club uit Nijmegen is nog actief in de KNVB-beker. NEC strijdt woensdag in een rechtstreeks duel met VVV-Venlo voor een plaats in de halve finale, waarin de winnaar Vitesse treft in het Gelredome.