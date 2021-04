KNVB-voorzitter Spee in hoofdbestuur UEFA, Van Praag benoemd tot erelid

VIDEO / rapport Het wonderlij­ke jaar van Go Ahead Eagles krijgt nieuw hoofdstuk op memorabele avond in Adelaars­horst

18 april Op een gouden zaterdagavond in De Adelaarshorst heeft het wonderlijke jaar van Go Ahead Eagles er weer wat hoofdstukken bijgekregen. Zo is Kees van Wonderen na de klinkende 3-0 zege op Almere City de (cijfermatig) beste trainer ooit in Deventer, evenaart de schier onpasseerbare doelman Jay Gorter een uniek record en is er een treffer die de gedachten doet teruggaan naar het legendarische Oranje-doelpunt van Dennis Bergkamp in 1998.