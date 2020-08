KNVB vraagt ministerie uitzondering op quarantaine voor internationals

Standbeeld GA Eag­les-icoon Leo Halle krijgt in september vaste plek voor Adelaars­horst

21 augustus Het vergde wat extra geduld, maar over vier weken is het dan eindelijk zover. Voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van Go Ahead Eagles, tegen Jong Ajax op vrijdag 18 september, wordt het standbeeld van clubicoon Leo Halle onthuld voor stadion de Adelaarshorst.