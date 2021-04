KNVB wacht op fiat kabinet voor publiek komend weekend

De KNVB hoopt nog steeds dat ook het komende weekeinde in beperkte mate publiek aanwezig kan zijn bij de wedstrijden in de Eredivisie. Het afgelopen weekeinde was dat ook het geval. ,,We zijn in afwachting van het besluit van het kabinet”, zegt topman Gijs de Jong. ,,We verwachten op korte termijn wat te horen.”

Het afgelopen weekeinde was er onder voorwaarden van onder andere coronatesten voor en na de wedstrijd in het kader van de Fieldlab-experimenten publiek aanwezig bij de duels in de Eredivisie. Ajax mocht de meeste mensen ontvangen: 7500. Volgens afspraak worden het komend weekeinde de experimenten in de Keuken Kampioen Divisie voortgezet.

De KNVB vroeg onmiddellijk na het weekeinde aan het kabinet toestemming om ook in de Eredivisie opnieuw fans te mogen ontvangen. Ook de clubs willen dit bijzonder graag. ,,Het was een goed weekeinde”, zegt De Jong. ,,Met de toeschouwers erbij is een wedstrijd meteen honderd keer leuker. Dat vonden alle betrokkenen. Laten we hopen dat we op deze manier verder mogen.”

Inmiddels bracht Fieldlab Evenementen op basis van eerdere experimenten het advies aan het Outbreak Management Team (OMT) uit dat ‘onder strakke voorwaarden het mogelijk is om actieve evenementen in de buitenlucht, zoals een sportwedstrijd, te organiseren met de helft tot driekwart van de normale bezoekerscapaciteit’. Dit zou nog meer perspectief bieden voor de wedstrijden in het kader van de Europese titelstrijd, die de komende zomer in Amsterdam worden gespeeld.

Daarover zegt De Jong: ,,Dat is voor ons een mooie opsteker. We zijn nu al blij met de ruimte die het kabinet en de gemeente Amsterdam ons bieden om 12.000 toeschouwer toe te laten in de Johan Cruijff Arena. Maar we hebben er nooit een geheim van gemaakt dat we hopen en dromen op meer. Maar het gaat niet alleen om het rapport van Fieldlab, maar ook om de situatie in de ziekenhuizen. Dat beseffen we heel goed.”

De Jong oefent daarom ook geen druk uit op de overheid. ,,Wij begrijpen heel goed dat het in de huidige situatie geen gemakkelijke processen zijn. Het nieuwe voorstel wordt nu bekeken door het OMT en het kabinet. Maar het is lastig om in te schatten hoe de situatie over 46 dagen is, als het eerste EK-duel in Amsterdam plaatsvindt. Laat ik het zo zeggen: voorlopig zijn we al heel blij dat we deze wedstrijden in Nederland kunnen organiseren.”

