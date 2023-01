KNVB zet Bas Nijhuis op FC Utrecht tegen Feyenoord, Pol van Boekel fluit Ajax

Na de eerste woorden smeert Donny van Iperen zelfs alweer zijn eigen broodje: ‘Hij blijft ons verbazen’

Voetballer Donny van Iperen, die afgelopen zomer na een botsing op het veld in coma was beland, blijft stappen maken. Nadat de oud-speler van onder meer AZ en Go Ahead Eagles eerder al voorzichtig begon te praten, komen nu ook de puzzelstukjes van een goed werkend brein langzaam terug. Ook kan hij weer zelfstandig lopen. ,,Dit hadden we niet durven hopen.”

2 januari