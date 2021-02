KNVB zet streep door duels uit KKD van vanavond

Jongen of meisje? PEC-fans Marion en Daniel uit Nunspeet maken dat wel op een hele bijzondere manier bekend

7 februari PEC Zwolle-fans Marion en Daniel Burgess uit Nunspeet maakten zaterdag op heel bijzondere wijze wereldkundig of ze een jongen of een meisje krijgen: via een ludieke tekst op de led-boarding van hun favoriete voetbalclub, tijdens het duel met RKC Waalwijk.