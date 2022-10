KNVB zet streep door volgende OneLove-actie: ‘Nadruk zal op andere zaken liggen dan het gebaar’

De KNVB had voor halverwege november in de laatste speelronde voor de WK in Qatar een herhalingsactie gepland staan, maar ziet daar nu dus van af. ,,Het idee was om bij de laatste speelronde voor het WK nogmaals met de band te spelen, maar dat is nu afgeblazen. Als er zo snel alweer opnieuw aanvoerders met de OneLove-band om lopen, zal de aandacht niet uitgaan naar de boodschap, maar naar andere zaken", laat de KNVB weten. ,,Dan schiet de actie zijn doel voorbij en wordt het een kwestie van wie ‘m wel en wie ‘m niet gaat dragen.”