KNVB zet vol in op uitspelen van de competitie, maar waar is plan-B?

KNVB-directeur Gudde: dit vergt lenigheid van iedereen

22:42 KNVB-directeur Eric Gudde van de KNVB was dinsdagavond amper klaar met een serie videovergaderingen van alle ‘stakeholders’ in het betaalde voetbal of een nieuw probleem diende zich alweer aan. Burgemeester van Eindhoven John Jorritsma liet bij Omroep Brabant weten dat hij een hervatting van de competitie, evenals PSV, absoluut niet ziet zitten.