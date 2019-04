Koch na nieuwe zeperd NAC: ‘Feyenoord was tien maten te groot voor ons’

De aanvoerder nam geen blad voor de mond. ,,Eigenlijk geldt het voor heel dit seizoen, maar vandaag was gewoon een kansloze wedstrijd denk ik. Er zijn nog steeds veel supporters die nog altijd klappen, maar het is pijnlijk. Feyenoord was tien maten te groot voor ons. We kwamen niet in de wedstrijd en hebben nergens aanspraak op gemaakt. Ik heb er weinig woorden voor.”

Excelsior kan donderdagavond de genadeklap uitdelen aan de formatie van Ruud Brood. Wint de ploeg op bezoek bij ADO, dan is een Bredase degradatie een feit. ,,Ik heb het zeker niet opgegeven en ik denk dat het team dat ook niet heeft gedaan. Maar je zit het hele seizoen al in een moeilijke situatie. In dit soort wedstrijden moet alles kloppen. Je krijgt snel een doelpunt tegen, dan weet je dat het heel lastig wordt. Nogmaals: ik heb er weinig woorden voor. Als we de oorzaak wisten, hadden we waarschijnlijk niet gestaan waar we stonden.”