Koeman alleen tevreden over tweede helft tegen Peru

Oranje ging beter spelen met de invallers Frenkie de Jong en Davy Pröpper, die in de rust Georginio Wijnaldum en Keven Strootman vervingen. ,,In de eerste helft wisten we Sneijder en Vormer niet te bereiken", zag Koeman. ,,In de tweede helft waren we geduldig en lukte het wel."



Koeman liet zijn ploeg afwisselend met drie en vier verdedigers spelen. ,,Dat was even wennen. Dat kost tijd", stelde de bondscoach die zondag met zijn ploeg op wereldkampioen Frankrijk in de Nations League stuit. ,,In de eerste helft was het slordig en niet goed. Maar uiteindelijk ben ik wel tevreden."