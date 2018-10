Koeman: Frenkie de Jong fit genoeg om te spelen

Ronald Koeman gaat in de interland tegen Duitsland komende zaterdag geen spelers sparen. De bondscoach wil ook in een drukke periode voor clubs als Ajax en PSV een zo sterk mogelijk Nederlands elftal op het veld.

,,Ik begrijp natuurlijk hoe de clubtrainers erin staan. Ik ben dat zelf ook jarenlang geweest. Erik ten Hag heeft me bijvoorbeeld gevraagd rekening te houden met de belasting. We zullen uiteraard kijken hoe jongens erbij lopen deze week. Maar zeker tegen Duitsland ga ik niemand sparen.’’

Ook Frenkie de Jong is volgens de bondscoach klaar om in de basis te starten. De Ajacied zat de laatste duels van zijn club op de bank vanwege een kuitblessure. ,,Het lijkt me dat als je op de bank zit, je fit genoeg bent om te spelen’’, aldus Koeman. ,,Dat hij op de bank heeft gezeten, speelt geen rol.’’

Koeman lichtte vanmiddag in Zeist zijn selectie toe voor de duels met Duitsland (zaterdag, Nations League) en België (volgende week dinsdag vriendschappelijk). Zijn groep telt ondermeer vier debutanten.

,,Vier is op zich veel, ja. Dat had ik ook niet gedacht. Het klopt dat ik eerder zei dat ik tijdens de Nations League met een vaste groep wil werken, niet meer wil hoeven experimenteren. Maar ja, ik heb het niet in de hand dat er drie rechtsbacks - Tete, Janmaat en Mensah - geblesseerd zijn. En daarnaast dienen zich talenten aan die zich ineens snel ontwikkelen. Die wil ik deze week toch graag van dichtbij zien’’, stelt Koeman, doelend op Pablo Rosario, Denzel Dumfries, Steven Bergwijn en Arnaut Groeneveld.

Bergwijn werd vorige maand niet opgeroepen omdat hij nodig was bij Jong Oranje. Omdat niet iedereen het daar mee eens was, was daar destijds veel over te doen. Van oud zeer is volgens Koeman echter geen sprake. ,,Ik laat hem eerst even met rust’’, aldus Koeman, die nog niet met Bergwijn sprak. ,,Dat komt op een later moment. Maar we hoeven het niet over het verleden te hebben, dat is intern wel besproken.’’

Bergwijn werd door PSV-trainer Mark van Bommel onlangs ‘Europese top’ genoemd. Daarvoor vindt Koeman het nog wat te vroeg. ,,Dat is de trainer’’, sprak de bondscoach met een glimlach. ,,Het kan ook zijn dat hij hem een extra complimentje geeft. ,,Het is duidelijk dat hij zich goed ontwikkeld. Maar voor Europese top moet je het op langere termijn laten zien.’’

FC Groningen-doelman Sergio Padt zit niet de selectie. Mede vanwege het feit dat hij onlangs werd opgepakt omdat hij zich na een wedstrijd van zijn club in de trein had misdragen. Dat is echter niet de enige reden. ,,We hebben aangegeven dat hij fitter moet zijn’’, aldus Koeman. ,,Als dit er dan bij komt is één en één twee en selecteer ik hem niet.''