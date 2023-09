Koeman geeft update over Oranje-selectie voor clash met Ierland: ‘Aké is afwachten, Veerman is beschikbaar’

Oranje keert voor het eerste serieuze duel sinds het echec van Dublin, waardoor het Nederlands elftal het WK 2002 misliep, terug op Ierse bodem. In een uitverkocht Aviva Stadium kan Oranje een heksenketel verwachten. Bondscoach Ronald Koeman en Virgil van Dijk schuiven een dag voor de aftrap aan voor de persconferentie. Daarin wil Koeman nog niet te veel vertellen over de opstelling, maar Joey Veerman is beschikbaar en of Nathan Aké speelt, dat is nog afwachten.

,,Ik ga morgen bepalen of Nathan fit genoeg is om te spelen", zei Koeman over Aké, die zich tegen Griekanland liet wisselen in de rust. Hij leek last te hebben van een hamstring. De verdediger zelf verwachtte er tegen Ierland ‘gewoon’ te staan, maar de bondscoach is een stuk voorzichtiger met hem. De uitlooptraining verliep goed voor Aké, maar na de persconferentie volgde een training. ,,Dan aan we iets meer doen. Het is afwachten hoe hij daarop reageert.”

En wat betreft Veerman? ,,Die is volledig beschikbaar", aldus Koeman over de middenvelder die na afloop van het duel met Griekenland vader is geworden van een zoon, Frenkie. Koeman zei het niet direct, maar hintte er wel op dat Mark Flekken ook tegen Ierland op doel staat. ,,Ik denk dat je dat zelf wel kunt invullen.”

Verder wilde hij niet te veel kwijt over eventuele veranderingen in de opstelling. Over Marten de Roon, die zijn eerste interland goal maakte, maar soms ook balverlies leed op het middenveld. ,,We hebben daar ook andere jongens die op die plek kunnen spelen, zoals Mats Wieffer, Veerman of Tijjani Reijnders.”

Formatie Oranje

En opnieuw ging het ook over de formatie. Nederland speelde tegen Griekenland niet in 4-3-3, maar 3-5-2. Niet de ouderwetse ‘Hollandse school’ dus. ,,Het gaat niet om het systeem, maar om de spelprincipes. Het systeem dat we tegen Griekenland speelden kan aanvallender zijn dan 4-3-3. Er zijn meerdere manieren om succesvol te zijn. Tegen Griekenland hebben we het heel goed uitgevoerd", vond de bondscoach.

Volledig scherm Virgil van Dijk tijdens de persconferentie van Oranje in aanloop naar het duel met Ierland. © ANP

De laatste kans voor Ierland

,,We weten dat er morgen een heel andere klus staat te wachten", zei aanvoerder Van Dijk over het duel met Ierland. ,,Ik denk dat we daar ook van moeten genieten en er vollebak in moeten gaan. Zij benaderen dit als een must win en dat zullen wij ook doen.” Ierland lijkt rechtstreekse plaatsing (eindigen bij de beste twee ploegen) voor het EK te kunnen vergeten als Oranje wint in Dublin.

Van Dijk was lovend over het spel van Oranje tegen Griekenland en zag genoeg punten om mee te nemen naar het duel met Ierland. ,,Er stond veel druk op de wedstrijd. Als team zijn we hier goed mee omgegaan. De energie die we in de eerste helft tegen Griekenland erin hebben gestoken én we hebben ook de nul gehouden. Dat voelt goed. Dit moeten we morgen ook uitstralen.”

Ook Koeman besefte dat Ierland strijdt voor een van zijn laatste kansen. ,,Zij spelen met veel enthousiasme ondanks dat zij kwalitatief mindere spelers hebben. Dat zegt niet dat het daardoor makkelijker is. Ook de intensiteit is belangrijk. Dan moet uiteindelijk de kwaliteit beslissend zijn.”

Liveblog bekijk belangrijke updates Dit was de persconferentie. Bedankt voor het volgen en tot de volgende keer. ,,Het is niet goed om teams te vergelijken", zegt Koeman die zelf als prof ook tegen Ierland speelde. ,,In de jaren 80 was Ierland heel erg sterk. Op het EK '88 wonnen wij door een lucky goal. Wij speelden in de jaren 90 nog gelijk. In die tijd hadden ze goede spitsen vooral. Nu is er veel veranderd. Veel meer jongere spelers. Ierse jongens die spelen in de Premier League." Over de spartelende Ieren ,,Dit is misschien wel hun laatste kans. We moeten onszelf zo goed mogelijk voorbereiden. Zij zullen tegen het einde van de wedstrijd meer risico gaan nemen misschien", aldus Koeman over de Ieren die vechten voor hun laatste kans in de poule om tweede te worden. Koeman over De Roon ,,Hij maakt het soms ook te moeilijk. In plaats van dat hij zijn positie houdt, gaat hij soms meer naar de drukte toe. Dan gaat-ie soms naar zijn zwakte. Dan heeft hij het vermogen om de bal terug te winnen, maar dan gaat het om de positie", zegt Koeman over het balverlies van De Roon tegen Griekenland. ,,Veerman? Ik zie hem ook wel in die rol. Aan de bal een zeer goede voetballer. Maar we hebben ook nog Reijnders en Wieffer die op die plek kunnen spelen." Koeman over het systeem ,,Natuurlijk hadden we liever de Nations League gewonnen. Dit is geen desillusie dat het niet lukt met 4-3-3. Ik heb bij meerdere clubs veranderd bij het systeem. Misschien gaan we weleens terug. Ik vind ook dat het mijn taak is om dingen te veranderen", zegt Koeman over het systeem dat Oranje speelt. ,,Het voetbal is ook veranderd." Kansen tegen Ierland ,,We kijken altijd en overal waar we kansen krijgen en waar we kunnen scoren. Frankrijk maakte een goede goal van afstand. Dat lukte ook eerder deze week. Ook daar gaan we nu voor", zegt Koeman over de kansen die er tegen Ierland liggen. ,,Zij zullen vechten." ,,Ik had vroeg een coach bij Barcelona die de 'negen' liet inzakken en twee buitenspelers diep. Je wil een man meer situatie creëren op het middenveld. Dan is het gelijk levensgevaarlijk. Als een tegenstander het centraal volstopt, dan krijg je ergens anders de ruimtes", zegt Koeman. ,,Dan is het belangrijk om geduldig te zijn en te wachten tot de 'tien' vrij is. Daar moet je wel alert op zijn." Koeman over De Ligt ,,Geen basisplaats? Volgens mij raakte Matthijs geblesseerd in de Nations League. Anders had hij gespeeld. Ik vind hem een heel goede verdediger. Over een langere periode is speeltijd belangrijk, dan is dat een probleem voor het Nederlands elftal", zegt Koeman over de situatie De Ligt. Koeman over 4-3-3 ,,Ik had het idee om dat zo te doen. Dat is er niet uitgekomen. Wie weet gaan we er wel weer naar terug. Iemand gisteren zei het ook: altijd dat systeem. Maar het gaat om spelprincipes. Het gaat er niet om dat we niet de Hollandse school zijn als we geen 4-3-3 spelen. Dit systeem kan aanvallender zijn dan 4-3-3", aldus Koeman over het systeem bij Oranje. ,,Er zijn meerdere manieren om succesvol te zijn." Koeman over het systeem ,,Je gaat het systeem niet meteen bekendmaken. Anders hadden we veel meer moeten lezen", aldus Koeman over het systeem. ,,Als tegenstander krijg je een elftal tegenover je, dan kun je vaak zien hoe ze spelen. Ze hebben twee jongens erbij die in Nederland spelen of hebben gespeeld. Denk niet dat Griekenland verrast was, maar we hebben het wel heel goed uitgevoerd." Koeman over Ierland ,,Wij zullen wel heel veel balbezit krijgen. Het baltempo is belangrijker, dat we de ruimtes kunnen vinden en heel agressief zijn. Ierland heeft misschien morgen wel de laatste kans. Zij spelen met veel enthousiasme ondanks dat zij kwalitatief mindere spelers hebben. Dat zegt niet dat het daardoor makkelijker is. Ook de intensiteit is belangrijk. Dan moet de kwaliteit beslissend zijn", blikt Koeman vooruit op Ierland. ,,Ik kijk altijd naar de tegenstander. Niet uit angst, maar naar de ruimtes. Misschien hebben wel iemand anders nodig. Over langere periode dit laten zien." Aké en Veerman ,,Veerman is volledig beschikbaar. Aké is afwachten. Ik ga morgen bepalen of hij fit genoeg is om te spelen", zegt bondscoach Koeman. ,,Ik ga niet nu zeggen dat Flekken nu gaat keepen, maar ik denk dat je het wel zelf kunt invullen volgens mij." Evan Ferguson ,,Hij maakte een hattrick en zat vol vertrouwen. Hij is een belangrijke speler in de toekomst", zegt Van Dijk over Evan Ferguson, die wegens een blessure niet zal spelen voor Ierland. Een week voor de interland maakte hij een hattrick. De eerste interlandgoal van De Roon ,,Dinsdag hebben we er ook heel erg over gesproken. In de vorige periode was het ook heel erg slecht. Iedereen was er heel erg mee bezig. We hebben daar ook de lengte voor. We hebben de jongens die de bal kunnen leggen waar ze willen", zegt Van Dijk over de hoekschop waaruit De Roon scoorde. Eigen vorm ,,Je hebt vakantie gehad en dan begint het nieuwe seizoen weer. Ik voel me goed. Ik vond dat ik goed aan het seizoen ben begonnen. Die rode kaart helpt natuurlijk niet echt mee. Behalve die wedstrijd tegen Newcastle: ik denk dat ik er goed in zit", zegt Van Dijk over zijn eigen vorm. Van Dijk over de afgelopen periode bij Oranje ,,Als je van een best moeizame periode komt van juni. Dat je ook de Nations League niet wint, wat kan, maar je speelt niet goed dan kom je niet met een heel fijn gevoel naar Oranje. Niet qua trots, maar de situatie waarin je zit. Je moet het wél laten zien. Er stond veel druk op de wedstrijd. Als team zijn we hier goed mee omgegaan. De energie die we in de eerste helft tegen Griekenland erin gestoken én de nul gehouden. Dat voelt goed. Dit moeten we morgen ook uitstralen", schetst Van Dijk de afgelopen maanden. Frenkie Veerman ,,We zijn hartstikke blij dat alles goed is gegaan. Frenkie is een mooie naam. Jaloers? Nu, je het zo zegt... Nee, nee", zegt Van Dijk over de geboren zoon van Joey Veerman. Boete Virgil van Dijk ,,Het is een harde en dure les geweest. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Ik heb het geaccepteerd en ben blij dat er een streep onder staat", zegt Virgil van Dijk over zijn schorsing bij Liverpool. ,,Ik ben ervoor gestraft en denk niet dat ik als voorbeeld ben gesteld. Hopelijk gaat het geld naar de juiste mensen. Een goed doel is altijd beter." Virgil over Griekenland ,,Positieve dingen die we meenemen. We hebben ook de beelden gezien en dat tankt toch wel vertrouwen. We weten morgen dat we een heel andere klus staat te wachten. Ik denk dat we daar ook van moeten genieten en er vollebak in moeten gaan", zegt Van Dijk over Ierland en de wedstrijd tegen Griekenland. ,,Wij benaderen dit ook als een must win. Dat zullen zij ook doen." Column Sjoerd Mossou In zijn column schrijft Sjoerd Mossou dat het duel met Griekenland geen duidelijker bewijs was dat 'de Hollandse school' definitief begraven kan worden.

