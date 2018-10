Koeman gelooft in winst Nations League: ‘Niets is onmogelijk’

John Stegeman geheimzin­nig in aanloop naar bekerduel met Ajax

15:13 Op nagenoeg volle oorlogssterkte stapt Go Ahead Eagles woensdagavond (aftrap 20.45 uur) de Johan Cruijff Arena in voor de wedstrijd tegen Ajax in de tweede ronde van de KNVB-beker. Trainer John Stegeman voert zeer waarschijnlijk wel een aantal wijzigingen door in zijn basisploeg.