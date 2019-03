Koeman haalt Vermeer terug bij Oranje voor EK-kwalificatieduels

Vermeer maakte de afgelopen weken indruk onder de lat bij Feyenoord als vervanger van geblesseerde Justin Bijlow. Vermeer keepte in het verleden vijf interlands, waarvan zijn laatste op 31 maart 2015 was. Nederland won toen met 2-0 van Spanje. De doelman van Feyenoord meldt zich voor het eerst sinds juni 2016 in de Oranje-voorselectie, die in totaal dertig namen telt. De selectie van Vermeer onderstreept het feit dat de liesblessure die de 33-jarige doelman zondag opliep in het thuisduel met FC Emmen meevalt. Feyenoord liet al weten dat de doelman zondag tegen Vitesse waarschijnlijk gewoon weer onder de lat staat. Spelers die er bij de vorige interlandperiode in november niet bijzaten, maar nu weer wel, zijn de verdedigers Terence Kongolo en Daryl Janmaat, de middenvelders Davy Pröpper en Ruud Vormer en de aanvallers Steven Berghuis en Wout Weghorst.

Vaste groep

Koeman onthulde gisteren al dat er amper verrassingen in de voorselectie zouden zitten. ,,De selectie zal grotendeels, zo niet geheel, in lijn zijn met zoals die afgelopen jaar was", zei de bondscoach. ,,We komen op maandag 18 maart bij elkaar, op donderdag spelen we tegen Wit-Rusland en na de wedstrijd op zondagavond tegen Duitsland gaat iedereen weer weg. Daarom is het prettig dat we een redelijk vaste groep hebben, we weten inmiddels van elkaar hoe we willen werken. Iedereen kent z’n taak, de manier van spelen is bekend", legde Koeman uit.