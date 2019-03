Koeman houdt geen rekening met clubs: ‘Het gaat om de kwalificatie’

Koeman beschikt over een fitte spelersgroep van 25 internationals. ,,Ook Frenkie de Jong is fit", zei hij over de middenvelder van Ajax die afgelopen woensdag nog het competitieduel met PEC Zwolle wegens een liesblessure moest overslaan. ,,Pijntjes horen bij het voetbal. Maar wij stellen geen spelers op die niet fit zijn."



,,We willen graag naar het EK", benadrukt Koeman. ,,We spelen maar acht groepswedstrijden. Dan kan iedere misstap fataal zijn. We starten met thuiswedstrijden tegen Wit-Rusland en Duitsland. We willen komende week goed beginnen aan de EK-kwalificatie.”