Koeman: Kans aanwezig dat Ihattaren al snel bij Oranje zit

,,Ik heb na dit weekeinde contact met hem. Hij wilde de afgelopen periode bij zijn vader zijn. Ik wil weten hoe hij er nu naar kijkt. Als hij zegt dat hij nog rust nodig heeft om alles te verwerken nodig ik hem voor de interlands in maart uit. Anders is er een mogelijkheid dat hij er nu bijkomt.” De 17-jarige Ihattaren maakt geen deel uit van de voorselectie van Oranje voor de laatste twee interlands in de EK-kwalificatie. Het grote talent van PSV liet pas afgelopen vrijdag weten dat hij zijn interlandloopbaan niet bij Marokko maar met het Nederlands elftal wil beleven. De middenvelder twijfelde de afgelopen maanden en stelde zijn keuze uit omdat hij veel tijd wilde doorbrengen met zijn ernstige zieke vader, die inmiddels is overleden.

Koeman maakt vrijdag zijn definitieve selectie voor de interlands tegen Noord-Ierland (16 november) en Estland (19 november) bekend. De bondscoach is blij met de keuze van Ihattaren voor Oranje en bedankte zijn club PSV voor alle inspanningen. ,,Eindelijk heeft er iemand voor ons gekozen”, zei Koeman. ,,We hebben best veel contact gehad met zijn broers. Vrijdagmorgen kregen we het mooie nieuws, toen ik in Eindhoven was. We hebben echt ;laten merken dat we in hem een groot talent zien.”