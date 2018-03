Koeman lijkt Oranje op zeven plekken te gaan wijzigen

Voetbalschoenen Cruijff geveild voor 30 duizend euro

0:10 Het laatste paar voetbalschoenen dat Johan Cruijff in zijn leven droeg, is gisteren geveild voor 30.000 euro. Dat gebeurde op een gala van de Sunday Foundation in Rotterdam. Met de opbrengst bouwt die stichting in Sierra Leone een school voor gehandicapte kinderen en weeskinderen die nu geen onderwijs krijgen.