Koeman: Misschien wissels tegen Estland vanwege frisheid

Door Maarten Wijffels



Natuurlijk liet hij de afgelopen dagen ruimte voor nagenieten na de 2-4 in Hamburg, zegt Ronald Koeman. Vrijdagavond en - nacht na de wedstrijd sowieso. ,,En ook de uitlooptraining op zaterdag verliep in een heel ontspannen sfeer. Ik heb zelf heel wat app’jes gekregen met felicitaties, veel meer dan bij een zege in een ‘gewone’ wedstrijd. Duitsland verslaan, het maakt toch nog steeds heel wat los. Maar als je vervolgens naar Estland vliegt en landt in Tallinn, dan telt dat allemaal niet meer.’’



Oranje wacht morgenavond een compleet andere wedstrijd, in een andere ambiance. Het is bovendien het tweede duel in een week en daar heeft Koeman zo zijn eigen gedachten bij. ,,We hebben eerder gezien dat we een stukje frisheid missen als we twee keer kort na elkaar spelen,’’ refereert Koeman aan ondermeer de Nations Leaguecampagne. Daarin won Oranje thuis met 2-0 van Frankrijk, om daarna drie dagen later snel 2-0 achter te komen tegen Duitsland. En ook afgelopen juni in de verloren Nations Leaguefinale tegen Portugal zag Koeman Oranje frisheid missen kort na de gewonnen halve finale tegen Engeland.