Koeman roept Bergwijn, Rosario, Dumfries en Groeneveld op

Strootman maakt nog deel uit van de groep van 25 man voor de komende interlands tegen Duitsland (13 oktober, Nations League) en België (16 oktober, vriendschappelijk). Voor onder anderen Ruud Vormer heeft Koeman nu geen plaats in de selectie. Het toevoegen van Rosario, Bergwijn en Dumfries aan Oranje betekent ook een verdere toename van het aantal internationals dat actief is in de eredivisie.



Onder Louis van Gaal speelde Oranje in 2014 soms wel met vijf of zes voetballers van Ajax, PSV en Feyenoord in de basis bij het WK. Onder de vorige bonscoach Dick Advocaat was het aantal doorgaans nul. Koeman zou tegen Duitsland en België in theorie tien eredivisiespelers speeltijd kunnen geven.