Koeman steunt Cruyff Foundation in affaire over biografie

Koeman kreeg tijdens een persconferentie voor het duel met Noord-Ierland vragen over het geschil. Het leek erop dat hij die graag wilde beantwoorden maar een persvoorlichter stelde dat de vragen over het kwalificatieduel in Belfast moesten gaan. Koeman, een vriend van de familie Cruijff, hield het vervolgens bij een korte quote: ,,Ik sta achter de Johan Cruyff Foundation”

Kok gaf tijdens het geding toe dat hij na alle commotie die over de passage was ontstaan is gaan twijfelen aan de waarheid ervan. Hij zei dat de drie bronnen op iets anders hebben gedoeld, dat hij het niet zo had moeten opschrijven en dat hij wil bijdragen aan het rechtzetten van het beeld dat is ontstaan.